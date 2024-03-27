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Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye başkanı kimdir? Silvan Belediye başkan adayları

Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye Başkanı kimdir? Silvan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Silvan Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Silvan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Silvan yerel seçim sonuçları..

Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye başkanı kimdir? Silvan Belediye başkan adayları - 1

SİLVAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Silvan Belediyesini 29.449 alınan oy ve %75.69 oy oranı ile HDP adayı Naşide Toprak kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Hasan Uğuz atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%75.69
  • AK Parti%22.16
  • CHP%1.33
  • Saadet Partisi%0.62
  • BTP%0.19

TÜRKİYE HABERLERİ

Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye başkanı kimdir? Silvan Belediye başkan adayları - 2

SİLVAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Silvan Belediyesi Başkanı Hasan Uğuz Kimdir?

Hasan UĞUZ; 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının görevi dolayısıyla ilköğretimi Van ve İstanbul’un çeşitli okullarında bitirdikten sonra ortaöğrenimini İstanbul Ümraniye Anadolu Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Görevine Nevşehir Valiliği’nde başlayan Hasan UĞUZ, Kayseri’nin Bünyan ve Bursa’nın Gürsu ilçelerindeki refikliğinin ardından Düzce’nin Çilimli ilçesinde kaymakam vekilliği yapmıştır. Bakanlık dil eğitimini İspanya’da Madrid Complutense Üniversitesi’nde tamamlayan kaymakamımız; Giresun Yağlıdere Kaymakamlığı, Balıkesir Marmara Kaymakamlığı, Iğdır Vali Yardımcılığı ve Beytüşşebap Kaymakamlığı görevlerinin ardından Kaymakam/Belediye Başkan Vekili olarak ilçemize atanmış olup, 29.08.2022 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evlidir.

Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye başkanı kimdir? Silvan Belediye başkan adayları - 3

SİLVAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET IŞIKTAŞ
  • FAHRETTİN YILMAZ
  • MEHMETSALİH GEZEN
  • MURAT ATEŞ
  • MEHMET BAYKA
  • CELAL KUTSAL
  • CUMA ALİ ÖZTEN
  • SEVİM BİÇİCİ
  • YUSUF ASLAN
  • ÖMER ERASLAN
  • ADNAN BALYEN
  • CEMİL BİLMEZ
  • YAŞAR KUDAT
Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye başkanı kimdir? Silvan Belediye başkan adayları - 4

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