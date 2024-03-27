Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye başkanı kimdir? Silvan Belediye başkan adayları

SİLVAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Silvan Belediyesi Başkanı Hasan Uğuz Kimdir?

Hasan UĞUZ; 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının görevi dolayısıyla ilköğretimi Van ve İstanbul’un çeşitli okullarında bitirdikten sonra ortaöğrenimini İstanbul Ümraniye Anadolu Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır.



Görevine Nevşehir Valiliği’nde başlayan Hasan UĞUZ, Kayseri’nin Bünyan ve Bursa’nın Gürsu ilçelerindeki refikliğinin ardından Düzce’nin Çilimli ilçesinde kaymakam vekilliği yapmıştır. Bakanlık dil eğitimini İspanya’da Madrid Complutense Üniversitesi’nde tamamlayan kaymakamımız; Giresun Yağlıdere Kaymakamlığı, Balıkesir Marmara Kaymakamlığı, Iğdır Vali Yardımcılığı ve Beytüşşebap Kaymakamlığı görevlerinin ardından Kaymakam/Belediye Başkan Vekili olarak ilçemize atanmış olup, 29.08.2022 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evlidir.