Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye başkanı kimdir? Silvan Belediye başkan adayları
Silvan Belediyesi hangi partide? Silvan Belediye Başkanı kimdir? Silvan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Silvan Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Silvan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Silvan yerel seçim sonuçları..
SİLVAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Silvan Belediyesini 29.449 alınan oy ve %75.69 oy oranı ile HDP adayı Naşide Toprak kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Hasan Uğuz atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%75.69
- AK Parti%22.16
- CHP%1.33
- Saadet Partisi%0.62
- BTP%0.19