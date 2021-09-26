Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu

Bulgaristan sınırında Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde 20 kilometreyi bulan kuyruk oluştu. Yaklaşık 800 TIR işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı 26.09.2021 - 13:09

Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu - 1
Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.
Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu - 2
İhracat yükü taşıyan yaklaşık 800 TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu - 3
İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren tır sürücüsü Barış Şay, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını söyledi.
Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu - 4
Şay, TIR kuyruğunun Bulgaristan'ın tek peronla çalışmasından kaynaklandığını belirtti.
Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu - 5
TIR sürücüsü Metin Sarıca ise Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tırların beklediğini ve kuyruk oluştuğunu aktardı.
Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu - 6
Dünden beri kuyrukta beklediğini belirten Sarıca, "Kuyruğun nedeni Bulgaristan'ın düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor. Bir de buradaki tır parkının genişletilmesini istiyoruz" dedi.
Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu - 7

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