Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

HIRSIZLIK OLAYLARINDA ÇALINAN KÖPEKLER ÇİPLE TAKİP EDİLEBİLECEK

Genç, "Çiplemeyle takibinin kolay ve bir pasaportunun olması, aşı ve tüm müdahalelerin orada toplanması amaçlandı. Çalışmalarımız devam ediyor. Aşılarının takibi, sağlık durumunun takibi ve köpeğin kaybolma durumunda veya başka bir durumda tanınabilmesi için çipin olması gerekiyor" dedi.