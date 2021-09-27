Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

Sivas'ta Kangal köpeklerine, takibinin kolay olması için çip takılacak. Deri altına takılan çiplerde köpeklerin doğum tarihi, soyağacı, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alıyor. Çipler sayesinde köpeklerin pasaportu olacak, aşı ve tüm müdahaleler de orada toplanacak.

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 12:56

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 1

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin gen yapıları, takılan çip sayesinde koruma altına alınıyor.

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 2

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'nde yenilenen Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nde "Anadolu Aslanları" modern bir ortamda yetiştiriliyor.

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 3

Genetiğinin koruma altına alınması kapsamında, Kangal köpeklerinin deri altına çip yerleştiriliyor.

Modernize edildikten sonra yaklaşık 100 Kangal'a takılan çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, soyağacı, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alıyor.

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 4

Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Veteriner Hekimi Engin Genç, Kangal köpeğinin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, "Merkezimiz Kangal köpeği üzerine bütün bilimsel çalışmaların, denetimlerin, araştırmaların yapıldığı ve ırkının korunduğu, koruma altına alındığı bir yer olarak faaliyet gösteriyor" dedi.

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 5

Merkezde modern bir laboratuvarın kurulma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Genç, "Aynı zamanda kliniğimiz var. Cumhuriyet Üniversitesi ile beraber ileriye dönük genetik çalışmaların yapılabilmesi için düşüncelerimiz var" dedi. 

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 6

Genç, Kangal köpeğiyle ilgili bütün bilgileri içeren web sitesinin hazırlığının devam ettiğini dile getirerek, "Kangal'ların neslinin koruma altına alındığı, tamamen bilimsel çalışmaların yapıldığı, teknolojik imkanlara sahip laboratuvar ve kliniğimizin kurulu olduğu bir merkez olarak burayı tasarladık" diye konuştu. 

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 7

HIRSIZLIK OLAYLARINDA ÇALINAN KÖPEKLER ÇİPLE TAKİP EDİLEBİLECEK

Genç, "Çiplemeyle takibinin kolay ve bir pasaportunun olması, aşı ve tüm müdahalelerin orada toplanması amaçlandı. Çalışmalarımız devam ediyor. Aşılarının takibi, sağlık durumunun takibi ve köpeğin kaybolma durumunda veya başka bir durumda tanınabilmesi için çipin olması gerekiyor" dedi.

Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 8
Engin Genç, "Çipleri taktığımızda bütün veriler giriliyor, hayvanın kendine ait bir pasaportu oluşturuluyor. Yurt dışına çıkışlarda da gerekli olacak. Köpekle beraber taşınacak ve gittiği yerlerde de çip numarasıyla veri girişi yapıldığı için bu köpeklerin izi sürülebilecek. Çip okuyucularımızla bunu okuyoruz ve seri numaraları pasaportlarına işli olduğu için hırsızlık olaylarının önüne geçebiliyoruz" diye konuştu.
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 9
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 10
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 11
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 12
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 13
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 14
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 15
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 16
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 17
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 18
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 19
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 20
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 21
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 22
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 23
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 24
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 25
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 26
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 27
Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor - 28

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