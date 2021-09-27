Sivas Kangal köpeklerinin genetiği çiple korunuyor

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 12:56
İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin gen yapıları, takılan çip sayesinde koruma altına alınıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'nde yenilenen Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nde "Anadolu Aslanları" modern bir ortamda yetiştiriliyor.
Genetiğinin koruma altına alınması kapsamında, Kangal köpeklerinin deri altına çip yerleştiriliyor.
Modernize edildikten sonra yaklaşık 100 Kangal'a takılan çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, soyağacı, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alıyor.
Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Veteriner Hekimi Engin Genç, Kangal köpeğinin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, "Merkezimiz Kangal köpeği üzerine bütün bilimsel çalışmaların, denetimlerin, araştırmaların yapıldığı ve ırkının korunduğu, koruma altına alındığı bir yer olarak faaliyet gösteriyor" dedi.
Merkezde modern bir laboratuvarın kurulma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Genç, "Aynı zamanda kliniğimiz var. Cumhuriyet Üniversitesi ile beraber ileriye dönük genetik çalışmaların yapılabilmesi için düşüncelerimiz var" dedi.
Genç, Kangal köpeğiyle ilgili bütün bilgileri içeren web sitesinin hazırlığının devam ettiğini dile getirerek, "Kangal'ların neslinin koruma altına alındığı, tamamen bilimsel çalışmaların yapıldığı, teknolojik imkanlara sahip laboratuvar ve kliniğimizin kurulu olduğu bir merkez olarak burayı tasarladık" diye konuştu.
Genç, "Çiplemeyle takibinin kolay ve bir pasaportunun olması, aşı ve tüm müdahalelerin orada toplanması amaçlandı. Çalışmalarımız devam ediyor. Aşılarının takibi, sağlık durumunun takibi ve köpeğin kaybolma durumunda veya başka bir durumda tanınabilmesi için çipin olması gerekiyor" dedi.