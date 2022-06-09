Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 02:19

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 1

'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 2

Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 3

Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi.

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 4

Fatih Mahallesi'nde caddede çökme meydana geldi.

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 5

Sivas Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 6
Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 7
Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 8
Sivas'ta sağanak: Yol çöktü, evleri su bastı - 9

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