Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı

Denizli’den Antalya’ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisinin hayatı karardı. Güvenlik görevlisi, enfeksiyonun çürümeye neden olmasından dolayı çoklu organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldı.

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 1

Güvenlik görevlisi, sivrisinek ısırığıyla fil ayağı hastalığına yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 2

Denizli’de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya’daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Çalışma esnada sivrisineğin ısırması sonucu Karaoğlanoğlu, her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalandı.

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 3

Denizli’ye gelerek ailesinin yanında tedaviye başladı. Her geçen gün ölüme sürüklenen ve teşhisin geç konuşması nedeniyle yanlış tedavi uygulanan güvenlik görevlisi, bir filin ayağı kadar ayakları şişerek yatağa tamamen muhtaç kaldı.

Vücutta oksijen ile kanın azalması, şiddetli ağrılar ve özellikle de lenf kanallarının tıkalı olması nedeniyle doğal yollardan atılamayan ödemin sebep olduğu enfeksiyon sonucu farklı kentlerdeki çeşitli hastanelere giden güvenlik görevlisi; ozon tedavisi, kök hücre tedavisi gibi tedavilerin denenmesine rağmen hastalığını bir türlü vücudundan atamadı.

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 4

Şu anda enfeksiyonun tedavi edilemediği için etleri çürürken, aile doktorların mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkın kimsenin bilgisi olmadığını söyledi.

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 5

"GÜCÜM KALMADI"

Hastalık doktorlar tarafından tedavi edilmezse eğer "çoklu organ yetmezliği" ölümü olacağı belirtildi.

"Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur." diyen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 2014 yılının ağustos ayından beri bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi.

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 6

Karaoğlanoğlu, hastalık sürecini "Başlangıçta bu kadar acı vermiyordu ve hayatımı kısıtlamıyordu. İlerleyen süreçte hayatımı altüst etti. Doktorlar bilimsel araştırma yapmıyor. Tedavi bulmak için doktorların herhangi bir önerisi yok. Bana 'Biz de hastalığı senin yaşantılarından öğreniyoruz' diyorlar." diye konuştu.

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 7

Enfeksiyonların 2015 yılından itibaren akmaya başladığını dile getiren hasta, doktorlardan çözüm beklediğini ifade etti.

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER