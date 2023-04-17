Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı

Güvenlik görevlisi, sivrisinek ısırığıyla fil ayağı hastalığına yakalandı.
Denizli’de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya’daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.
Çalışma esnada sivrisineğin ısırması sonucu Karaoğlanoğlu, her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalandı.
Denizli’ye gelerek ailesinin yanında tedaviye başladı. Her geçen gün ölüme sürüklenen ve teşhisin geç konuşması nedeniyle yanlış tedavi uygulanan güvenlik görevlisi, bir filin ayağı kadar ayakları şişerek yatağa tamamen muhtaç kaldı.
Vücutta oksijen ile kanın azalması, şiddetli ağrılar ve özellikle de lenf kanallarının tıkalı olması nedeniyle doğal yollardan atılamayan ödemin sebep olduğu enfeksiyon sonucu farklı kentlerdeki çeşitli hastanelere giden güvenlik görevlisi; ozon tedavisi, kök hücre tedavisi gibi tedavilerin denenmesine rağmen hastalığını bir türlü vücudundan atamadı.
Şu anda enfeksiyonun tedavi edilemediği için etleri çürürken, aile doktorların mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkın kimsenin bilgisi olmadığını söyledi.
Hastalık doktorlar tarafından tedavi edilmezse eğer "çoklu organ yetmezliği" ölümü olacağı belirtildi.
"Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur." diyen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 2014 yılının ağustos ayından beri bu hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi.
Karaoğlanoğlu, hastalık sürecini "Başlangıçta bu kadar acı vermiyordu ve hayatımı kısıtlamıyordu. İlerleyen süreçte hayatımı altüst etti. Doktorlar bilimsel araştırma yapmıyor. Tedavi bulmak için doktorların herhangi bir önerisi yok. Bana 'Biz de hastalığı senin yaşantılarından öğreniyoruz' diyorlar." diye konuştu.
Enfeksiyonların 2015 yılından itibaren akmaya başladığını dile getiren hasta, doktorlardan çözüm beklediğini ifade etti.