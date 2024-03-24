imsakiye

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar

Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edildiği görüldü.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan broşür kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 2

Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 3

Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 4

2 kardeş hastaneye götürülürken şüpheli gözaltına alındı.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 5

Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 6

OLAY KAMERADA

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü.

Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı.

Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i dövdüğü de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 7

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle Elbir'i dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Boz da "yaralama" suçundan tutuklandı.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 8

TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA

Siyasi parti broşürü kavgasının yaşandığı iş yerine, pompalı tüfekle ateş edildiği de ortaya çıktı.

Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar - 9

Olayın yaşandığı günün gecesinde, 22 Mart'ta saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatan bir kişinin iş yerinin önüne geldiği, elindeki pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edip kaçtığı görüldü.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER