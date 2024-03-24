Siyasi broşür kavgasında yeni görüntü: Pompalı tüfekle saldırdılar
Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerine pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edildiği görüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan broşür kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı.
CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı.