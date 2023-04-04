Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin online kapısı e-Devlet, 2019 yılında eklediği siyasi parti sorgulama ekranı ile vatandaşların siyasi partilere üyelikleri olup olmadığını sorgulayabilme imkanı tanıdı. Peki, siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır?
Siyasi parti üyesi olup olmadığınızı, yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde e-Devlet ekranı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sorgulayabiliyorsunuz.
İşte adım adım e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama;
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
Eğer siyasi parti üyeliğiniz olup olmadığını bilmiyorsanız öncelikle arama çubuğuna "Siyasi parti üyeliği sorgulama" yazın.
Tıkladığınız ekranda kısa bir süre bekledikten sonra eğer bir siyasi partiye üye değilseniz,"Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunamadı" yazısı çıkacaktır.