Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı)

3. ADIM

Tıkladığınız ekranda kısa bir süre bekledikten sonra eğer bir siyasi partiye üye değilseniz,"Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunamadı" yazısı çıkacaktır.

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