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Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı)

Siyasi parti üyeliği sorgulama, yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde, bir partiye üye olup olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. e-Devlet üzerinden parti üyeliğiniz olup olmadığını sorgulayabiliyor veya bir partiye üyeyseniz iptal işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki, siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet sorgulama ekranı.

Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı) - 1

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin online kapısı e-Devlet, 2019 yılında eklediği siyasi parti sorgulama ekranı ile vatandaşların siyasi partilere üyelikleri olup olmadığını sorgulayabilme imkanı tanıdı. Peki, siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı) - 2

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAYCA SORGULANIYOR

Siyasi parti üyesi olup olmadığınızı, yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde e-Devlet ekranı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sorgulayabiliyorsunuz.

İşte adım adım e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama;

Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı) - 3

1. ADIM

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı) - 4

2. ADIM

Eğer siyasi parti üyeliğiniz olup olmadığını bilmiyorsanız öncelikle arama çubuğuna "Siyasi parti üyeliği sorgulama" yazın.

Siyasi parti üyeliği sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı) - 5

3. ADIM

Tıkladığınız ekranda kısa bir süre bekledikten sonra eğer bir siyasi partiye üye değilseniz,"Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunamadı" yazısı çıkacaktır.

SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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