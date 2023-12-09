Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir atölyede sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı.

Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 1

Çalışanlardan Z. Ç. elindeki tiner dolu tenekeden bir bölümünü sobayı tutuşturmak için döktü. 

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Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 2

Yanına bir arkadaşı da gelerek soba başında bir süre ısındı.

Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 3

Alevler etkisini yitirince Z.Ç. elindeki teneke kutudan tekrar tiner dökmek istedi. Ancak bir anda patlama oldu.  Z.Ç alevler arasında kaldı.

Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 4

Can havli ile alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç. kendini yere bıraktıktan sonra iş arkadaşları müdahale etmeye çalıştı.

Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 5

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. 

Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 6

Z.Ç.'nin tedavisi sürerken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 7
Sobaya tiner döktü: Patlama sonrası ağır yaralandı - 8
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