Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Hemen içeriye aldıkları köpeklerin ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan İde, şöyle konuştu:

"Araçlara yakıt verirken istasyonumuzun köpeği 'Sarı' yanımıza geldi. Bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Tam anlayamadım daha sonra onu takip ettim. Yuvasına gittim. Yuvada 4 yavru köpek vardı. Maalesef ikisi soğuktan ölmüştü.