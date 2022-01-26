Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta doğuran köpeğin 4 yavrusundan hayatta kalan 2'sini akaryakıt istasyonu çalışanları soğukta ölmekten kurtardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:07

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - 1

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ilgilendiği "Sarı" isimli köpek sokakta doğurdu.

"Sarı"nın dünyaya getirdiği 4 yavrusundan 2'si soğuktan telef oldu.

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - 2

İşyeri çalışanları üşüdüğünü fark ettikleri diğer 2 yavruyu hırkalarına sararak içeri aldı.

İşyerinin dinlenme odasında ısınmaları sağlanan ve sütle beslenen köpek yavruları kendilerine geldi.

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - 3

"Sarı" ise dinlenme odasının dışarıya açılan kapısı ile iş yerinin içerisindeki pencereden uzun süre yavrularını izledi.

Hayvanın patilerini pencereye dayayarak yavrularını görmeye çalışması duygulandırdı.

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - 4

Dinlenme odasının kapısının açılmasıyla koşarak yanlarına gittiği yavrularını koklayan "Sarı", büyük sevinç yaşadı.

Köpek yavrularını içeri alarak bakımlarını yapan çalışanlardan İlknur İde, hayvanları soğukta üşürken gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - 5

Hemen içeriye aldıkları köpeklerin ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan İde, şöyle konuştu:

"Araçlara yakıt verirken istasyonumuzun köpeği 'Sarı' yanımıza geldi. Bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Tam anlayamadım daha sonra onu takip ettim. Yuvasına gittim. Yuvada 4 yavru köpek vardı. Maalesef ikisi soğuktan ölmüştü. 

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - 6

Diğer ikisine de biz yardımcı olduk. Dinlenme odamıza getirip sıcak kalmalarını sağladık."

İde, haber verdikleri belediye ekiplerinin "Sarı" ve iki yavrusunu barınağa götürdüklerini belirtti.

Sokakta doğuran "Sarı"nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - 7

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