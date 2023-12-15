Somali liderinin oğlunun motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarptığı kazada yeni görüntüler ortaya çıktı
Somali liderinin oğlunun İstanbul Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntü tutanağında, çarpma anında şüphelinin kullandığı aracın fren lambasının yanmadığı ve 12 saniye sonra durduğu belirtildi.
Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazasında, dava dosyasına yeni deliller eklendi.