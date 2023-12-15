Somali liderinin oğlunun motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarptığı kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

AVUKAT ÇİMEN: KİMİN FREN YAPIP YAPMADIĞINI GÖREBİLİYORUZ

Dava dosyasına giren yeni görüntülere ilişkin, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen de açıklama yaptı.

Çimen, “Görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olduğumuzu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler. Bundan kaynaklı da artık o uzaktan görüntüden ziyade net bir şekilde kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle müvekkilimin başından fırlayan kaskını da tekrardan buraya teslimi için ek ifadede kaskı da pazartesi teslim edeceğiz.” diye konuştu.