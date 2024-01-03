Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu
İstanbul’da bir sosyal medya fenomeni, metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı. Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz durağında metrobüsün üzerine çıkan fenomen, Edirnekapı’ya gelindiğinde güvenlikler tarafından metrobüsün üzerinden indirildi. İETT’nin fenomenden şikayetçi olacağı öğrenildi.
Sosyal medyada içerik üreten bir fenomen, bugün saat 14.20 sıralarında, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağındaki panele tırmanarak metrobüsün üstüne çıktı.