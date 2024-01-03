Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu

İstanbul’da bir sosyal medya fenomeni, metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı. Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz durağında metrobüsün üzerine çıkan fenomen, Edirnekapı’ya gelindiğinde güvenlikler tarafından metrobüsün üzerinden indirildi. İETT’nin fenomenden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu - 1

Sosyal medyada içerik üreten bir fenomen, bugün saat 14.20 sıralarında, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağındaki panele tırmanarak metrobüsün üstüne çıktı.

VİDEO - İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu - 2

İki durak ilerleyen metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, aracın üstündeki kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu - 3

Hareket etmek üzere olan metrobüsü durduran güvenlik görevlileri, aracın üstündeki sosyal medya fenomenine inmesini söyledi.

Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu - 4

Bir süre çıktığı yerde güvenliklerle konuşan kişi, daha sonra indirildi.

Konuyla ilgili bilgilendirilen İETT yetkililerin, sosyal medya fenomeninden şikayetçi olacağı öğrenildi.
Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu - 5

Fenomenin metrobüsün üstüne çıktığı ve güvenlik görevlisi tarafından indirildiği anlar duraktaki kameralar tarafından kaydedildi.

Sosyal medya fenomeninin metrobüsün üstündeki tehlikeli oyunu - 6

Aynı kişinin daha önce de vapurdan denize atladığı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

DAHA FAZLA GÖSTER