Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? (2023 MEB öğretmenlik atama takvimi)

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı, mülakat sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan atama takvimiyle birlikte, atama tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? (2023 MEB öğretmenlik atama takvimi) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından gözler atama tercihlerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. MEB tarafından yayımlanan 45 bin öğretmen alımı atama takvimi sonrasında, tercihlerin ne zaman yapılacağı belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? (2023 MEB öğretmenlik atama takvimi) - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? (2023 MEB öğretmenlik atama takvimi) - 3

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? (2023 MEB öğretmenlik atama takvimi) - 4

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ

DAHA FAZLA GÖSTER