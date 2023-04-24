Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle tercih tarihleri duyuruldu: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle öneml tarihler belli oldu. Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da ilan edildi.
2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.