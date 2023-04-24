Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle tercih tarihleri duyuruldu: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle tercih tarihleri duyuruldu. MEB öğretmen atama takvimine göre, adayların atama tercihleri mayıs ayında alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tercih tarihleri...

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle tercih tarihleri duyuruldu: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle öneml tarihler belli oldu. Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da ilan edildi.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle tercih tarihleri duyuruldu: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

TERCİH TARİHLERİ

2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle tercih tarihleri duyuruldu: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

Adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle tercih tarihleri duyuruldu: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

GÖREVE BAŞLAYACAKLARI TARİH

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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