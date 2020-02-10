Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları

Doğu illerinde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31,8 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Ardahan’da eksi 26, Çıldır’da 28, Posof’ta 21, Damal’da 27 ve Hanak’ta eksi 28 dereceyi gösterdi.