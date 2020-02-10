Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.
İHA - Anadolu Ajansı 10.02.2020 - 10:19
Doğu illerinde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31,8 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Ardahan’da eksi 26, Çıldır’da 28, Posof’ta 21, Damal’da 27 ve Hanak’ta eksi 28 dereceyi gösterdi.
Ardahan'da soğuklar nedeniyle sabah erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Evlerinin önü ve araçlarının üzerindeki karlar ile camlarındaki buzu temizleyen vatandaşlar, soğuklar yüzünden sokakta yürümekte güçlük çekti.
Bazı öğrencilerin okula giderken soğuklardan etkilendiği gözlenen kentte sokakta yürüyen bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu.
Termometrelerin sıfırın altında 25 dereceyi gösterdiği kentte; çeşmeler dondu, Kura Nehri'nde yükselen buhar ise güzel görüntü oluşturdu.
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