Streç filmle halıya sarılı ceset cinayetinde itiraf (Evliliğini kabul etmediği için öldürdüler)
İstanbul Pendik’te öldürülen Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov’un cesedinin halıya sarılarak sokağa atılmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Mirmahkhmudov’un, eski eşi Mukhtasarkhon M. ile onun dini nikahlı kocası Abdulborıy M. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Abdulborıy M. emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediklerini itiraf etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül akşamı Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta halıya sarılı halde bulunan cesetle ilgili çalışma başlattı.
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov’a ait olduğu belirlendi. Ekipler, cesedi olay yerine bırakan şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Esenler’deki bir adreste olduğunu tespit etti.