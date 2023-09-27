Streç filmle halıya sarılı ceset cinayetinde itiraf (Evliliğini kabul etmediği için öldürdüler)

Soruşturma neticesinde Mirmahkhmudov’un, eski karısı ile onun dini nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Mirmahkhmudov'un eski karısı Mukhtasarkhon M., katil zanlısı Abdulborıy M. ve kendilerine yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı.