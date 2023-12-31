Su seviyesi birden yükseldi, 2 genç adacıkta mahsur kaldı

Manavgat Şelalesi’nin altında yer alan adacıktan gelen ihbar, Antalya’da ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, girilmesi, yüzülmesi ve balık avlanması yasak olan, buna rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı adacıkta 2 gencin yardım beklediğini belirledi.