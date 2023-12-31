Su seviyesi birden yükseldi, 2 genç adacıkta mahsur kaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen Manavgat Şelalesi’nin altındaki adacığa çıkan 2 genç, suyun yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı. Gençler, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Su seviyesi birden yükseldi, 2 genç adacıkta mahsur kaldı - 1

Manavgat Şelalesi’nin altında yer alan adacıktan gelen ihbar, Antalya’da ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, girilmesi, yüzülmesi ve balık avlanması yasak olan, buna rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı adacıkta 2 gencin yardım beklediğini belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Su seviyesi birden yükseldi, 2 genç adacıkta mahsur kaldı - 2

Manavgat Irmağı’ndaki su seviyesinin hızla yükselmesi ve ekiplerin yürüyerek adacığa geçememesi nedeniyle olay yerine itfaiyeye ait kurtarma botu getirildi.

Su seviyesi birden yükseldi, 2 genç adacıkta mahsur kaldı - 3

Yaklaşık 1 saati aşkın bir süre mahsur kalan 2 genç, itfaiye görevlileri tarafından kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı.

Su seviyesi birden yükseldi, 2 genç adacıkta mahsur kaldı - 4
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