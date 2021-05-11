Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi

DHA 11.05.2021 - 13:27
56 bin hektar alanı kapsayan ve 359 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir subasar ormanları arasında yer alıyor.
Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatıyor. Bölgenin doğal hayat açısından en dikkat çeken alanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlarıdır.
Bu ormanlar, parçalanırken, Yörükler beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı, bütünlüğünü korumakta. Kızılırmak Deltası, barındırdığı kuş varlığı açısından büyük öneme sahip.