Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi

"YARIM METRE SU OLMALIYDI" Galeriç subasar ormanlarının, Türkiye'nin sayılı güzide yerlerinden biri olduğunu söyleyen kuş fotoğrafçısı Hasan Aktürk, "Burası yaklaşık 1000 yılda bir oluşabilecek cennet köşesi. Normalde bu mevsimlerde yarım metreye kadar su olması ve nilüfer çiçekleriyle donanmış olması gerekirdi. Subasar ormanlarının özelliği de zaten budur. Buraya ilk önce bir kulübe ardından da yürüyüş yolu yapıldı. Bir şeyler yapıldıkça burası kuraklaştı. Burada normalde diğer fotoğrafçılarla beraber çok güzel fotoğraflar çekiyorduk. Burası aynı zamanda Alaca ve Keçeli baykuşlar başta olmak üzere 35'ten fazla kuş çeşidinin evi konumundadır; fakat şu an burada büyük bir kuraklık mevcut. Eğer bu kuraklık doğa tarafından karşımıza çıkıyorsa yetkililerin bu sorunun çözümüne ilişkin bir şeyler yapması gerekiyor. Buranın eski haline gelmesi için uğraşmaları lazım" dedi.

"35'TEN FAZLA KUŞ ÇEŞİDİ RAHATSIZ EDİLECEK" Alanda yapılan çalışmaların hukuka ve akla aykırı olduğunu belirten Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ ise şunları söyledi:



“Kızılırmak Deltası RAMSAR Sözleşmesi ile koruma altına alınan bir alan. Söz konusu düğün organizasyonu ormanın içinde yapılmaması gerekiyor. Para kazanma ve ticarete açma düşüncesi maalesef Türkiye’nin en nadir yerlerinden olan ve korunması gereken alanı ticari faaliyete açmak akıl alır gibi değil. Ben yıllarca doğa fotoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı yapmış birisiyim şu an bu alana fotoğrafçıların araba ile girmesi dahi yasak. Doğayı koruyan kişilerin bile araba ile girmesinin engellendiği bir yere ticari faaliyet yürütecek tesis açılması ve bu tesis için bugün yarın mutlaka altyapı çalışmalarının da götürülmesi gerekiyor. Türkiye’deki düğün organizasyonlarının gecenin bir yarısı havai fişeklerle yapıldığını biliyoruz. 35’ten fazla kuş çeşidinin olduğu bir alanın bu şekilde rahatsız edilmesi doğal yaşamın bitirilmesi hakikatten akıl alır gibi değil. Şu an Galeriç ormanlarında su yok. Bizim nisan ayında kasık çizmesiyle bile yürümekte zorlandığımız alanda şu an 1 damla su yok. Bu suyun olmaması, sadece kuraklıkla mı izah edilebilir ya da orada yapılan çalışmalarla mı izah edilebilir, sorulması gerekiyor.”