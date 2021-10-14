Sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı

Sivas'ta kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulama ile birlikte barajın suyu önemli oranda çekildi. Tamamen dolu olduğu zamanlarda sadece minarenin alem kısmı gözüken barajda şimdilerde sular altında kalan eski köyün yüzde 70'i gün yüzüne çıktı.

Sivas'ta yaşayan Nazım Corut, sular altında kalan köyün daha önce hiç bu kadar gün yüzüne çıkmadığını söyleyerek “Kış mevsimi geçtikten sonra köyü yukarıya taşıdık. 2009 yılında baraj su tuttu zaten. O sene gözüken çizgiye kadar doluydu. Tahmini kalan su yüzde 25-30 arasında. Daha önce sular altında kalan yerleşim yerleri hiç bu kadar çıkmamıştı" dedi.