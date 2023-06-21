Sürücü adayı fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ehliyet sınavına hazırlanan genç kız, otomobilin freni yerine gazına basınca yolun karşısındaki duvara çarptı. Otomobili durdurabilmek için kapıyı açarak el frenini çekmeye çalışan babası kazayı önleyemezken, açtığı kapının çarpması sonucu kızıyla birlikte yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ehliyet sınavına hazırlanan Elif Özdemir’in kullandığı 07 LF 700 plakalı otomobil, geri geri giderken yolun karşısındaki bahçe duvarına çarptı.