Meteorolojiden mart raporu: Akdeniz’de son 11 yılın en kurak ayı yaşandı

ŞIRNAK REKOR KIRDI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 207,9 mm ile Şırnak’ta, Van ili mart ayı yağışları son 21 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. En az yağış ise 29 mm ile Kırıkkale'de kaydedilirken Antalya, Karaman ve Mersin illeri mart yağışları son 11 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İller içinde normaline göre en fazla azalma yüzde 35 ile Isparta’da, en fazla artma ise yüzde 100’ün üzerinde artışla Şırnak’ta meydana geldi.

ORTALAMA YAĞIŞLI GÜN SAYISI 12,8

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 12,8 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 11,2 gün). Yağışlı gün sayıları Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde 20-25 gün aralığında oldu. Ege Bölgesi’nin güneyi, Akdeniz Bölgesi’nin ortası ve batısında ise yer yer 10 günün altında yaşandı.