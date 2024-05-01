Meteorolojiden mart raporu: Akdeniz’de son 11 yılın en kurak ayı yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, 2024 yılı sıcaklıkları ocak ve şubat ayından sonra mart ayında da uzun yıllar ortalamasına göre artış gösterdi. Ocak 2,8 derece, şubat 3,5 derece, mart 1,5 derece daha sıcak yaşandı. Bu dönemde Akdeniz’deki yağışlarda yüzde 40’a ulaşan düşüş yaşandı. Bölge, son 11 yılın en kurak mart ayını yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı mart ayı ortalama sıcaklıklar ve yağışların 1991-2020 normallerine göre mukayesesi raporları ve kuraklık analizleri açıklandı.Mart ayında ortalama sıcaklıklar Trakya, Marmara Bölgesi’nin batı kıyıları, İstanbul, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi’nin batı ve orta kesimleri, Çankırı, Polatlı, Sivrihisar, Bartın, Sinop, Trabzon, Düzce, Bafra, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı, Ağrı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.