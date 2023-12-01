Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu

Trabzon’da eğitim alan sürücü adayı aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçarken, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu - 1

Trabzon’da sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene - Köprübaşı karayolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu - 2

Otomobil, yol kenarında, 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi’ne düştü.

Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1’i sürüş eğitmeni 3 kişi yaralandı.
Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu - 3

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu - 4

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu - 5
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