Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu
Trabzon’da eğitim alan sürücü adayı aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçarken, araçtaki 3 kişi yaralandı.
Trabzon’da sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene - Köprübaşı karayolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı.