Trabzon’da sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene - Köprübaşı karayolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı.