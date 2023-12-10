Taksiciden seyir halindeyken akılalmaz görüntü: Direksiyonu bırakıp uyuşturucu kullandı
Bursa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 60 gram taş kokain ele geçirilen taksi sürücüsü M.T.K. tutuklandı. Sürücünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve yakalanmadan önce direksiyon başında kokain kullandığı ve o anların yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen mart ayında İstanbul-İzmir otoyolu Bursa girişindeki kuzey gişelerinde rutin uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu.
Sürücü M.T.K.’nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, araçta yaptığı aramada; bagaj, tavan döşemesi ve dikiz aynasının düğmelerinin bulunduğu bölümlerde peçete, ıslak mendil ve şeffaf poşete sarılı halde toplam 60 gram taş kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.