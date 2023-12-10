Taksiciden seyir halindeyken akılalmaz görüntü: Direksiyonu bırakıp uyuşturucu kullandı

KOKAİNLERİ, DAHA UCUZ OLDUĞU İÇİN İSTANBUL'DAN SATIN ALMIŞ

Savcılık soruşturmasının ardından hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T.K.’nin iddianamedeki ifadesinde, "Ben, sürekli taksi üzerinde olduğum için kokain kullanıyorum. Bunları genellikle İzmir'den satın alıyorum. O gün, yanımda bulunan arkadaşımı, İstanbul'da yaşayan sevgilisinin yanına getirdim. İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olan, tanımadığım bir kişiyle tesadüfen tanıştık. Bana kokain satabileceğini söyledi. Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım." dediği öğrenildi.