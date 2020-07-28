Taksim Camii'nin şerefesi göründü

Yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Yıl sonunda ibadete açılması beklenen cami drone ile görüntülendi.

İHA 28.07.2020 - 09:39

Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 1
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim camisinin yapımı devam ediyor.
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 2
Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor. Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 3
Çalışmalar kapsamında Taksim Camii'nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi.
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 4
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 5
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 6
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 7
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 8
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 9
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 10
Taksim Camii'nin şerefesi göründü - 11

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