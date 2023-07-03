Tanju Özcan "Değişim ve Adalet" yürüyüşüne başladı

“BU YÜRÜYÜŞÜ PARTİYİ TEKRAR ATATÜRKÇÜ ÇİZGİYE OTURTMAK İÇİN BAŞLATIYORUM”

“İşte ben de bu yüzden sizin huzurunuzda CHP Genel Merkezi’ne az sonra yürümeye başlayacağım. Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için olacak. Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum.

Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlanan için gerçekleştiriyorum. CHP genel merkezine Köroğlu’nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini yakıyorum. Bu adımları kendi geleceğim için değil cumhuriyetimiz için, gelecek nesiller için yapıyorum. Gücümü halktan alıyorum ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyorum.”