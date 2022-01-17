Tarihi Şile Feneri denizcilerin hizmetinde

Karaismailoğlu, uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının denizlerde yapıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"O nedenle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörüne gereken değeri veriyor, denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz. Stratejik deniz ticaret rotalarının emniyet ve güvenliğinin sağlanması, bizim gibi büyük devletlerin önemli önceliklerdendir.

Deniz fenerleri de bu yolculuktaki en önemli seyir yardımcılarından biridir. Bugün, önce denizcilerimizin ve kıyılarda yaşayan halkımızın canlarını sonra da taşınan malların güvenliğini son teknoloji ile sağlıyoruz.