Tarım arazilerinde çekirge istilası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ekili tarım arazilerinde çekirge istilası yaşanıyor. Tarım ve orman müdürlüğü çekirgelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. İlk kez bu kadar yoğun olduğu belirtilen çekirgelerin salgına dönüşmesinden endişe ediliyor.

Haberler - DHA 25.05.2022 - 16:37

Tarım arazilerinde çekirge istilası - 1

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerinde yoğun olarak çekirge görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Tarım arazilerinde çekirge istilası - 2

Çiftçiler, arazilerde popülasyonu artan çekirgeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Tarım arazilerinde çekirge istilası - 3

Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu ile çekirgelerin yoğun olarak görüldüğü Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarım arazilerinde çekirge istilası - 4

İncelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapıldı.

Tarım arazilerinde çekirge istilası - 5

Çekirgeyle mücadelede 1 dekar alanda yapılan ilaçlamanın binlerce dönüm arazide etkili olacağını kaydeden Çerçi, salgın yapabilen ve zararlı tür olan çekirgeyle mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

Tarım arazilerinde çekirge istilası - 6

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çerçi, çekirgeyle mücadelenin, çiftçiler için önemli olduğunu belirterek, "Gerçekten de ciddi manada çekirge popülasyonu ile karşılaştık. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk kez bu kadar yoğun çekirgeyle karşılaştık. Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür. Çekirge bitki türü ayrımı da yapmaz" diye konuştu.

Tarım arazilerinde çekirge istilası - 7
Tarım arazilerinde çekirge istilası - 8

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