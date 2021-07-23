Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

urban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İHA - Anadolu Ajansı 23.07.2021 - 06:25

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 1

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 2

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 3

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 4

Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 5
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 6
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 7
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 8
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 9
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 10
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 11
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - 12

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