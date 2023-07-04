Tatilciler gitti, geriye çöp yığınları kaldı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık'ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen bayramda da sürdüren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.