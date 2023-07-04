Tatilciler gitti, geriye çöp yığınları kaldı
Türkiye'de önemli turizm merkezlerinin yer aldığı Ege Bölgesi'ndeki sahiller 9 günlük Kurban Bayramı süresince tatilci akınına uğradı. Nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu taştı. Bayram tatilinin sona ermesiyle ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Belediye ekipleri ise başta plajlar olmak üzere kent genelinde yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.
Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'ndeki sahil ve mesire alanlarını tercih etti.