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Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinin bulunduğu körfezde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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    Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayan tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu.
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    Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri’den itibaren TEM’de uzun kuyruklar oluşturdu. İ
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    Kurban Bayramı'nda tatil için Edremit Körfezi'ni tercih edenler bölgede yoğunluk oluşturuyor.
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    Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
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    Bölgede araç trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle E-87 kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşuyor.
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    Yolun araç trafiğine kapatıldığı anlarda ise Akçay'a gezmek için gelen kimi araç sürücüleri Altınoluk mahallesi tarafına gitmeyi tercih ettikelerini söylerken, kimi ise alternatif giriş güzegahları arıyor.
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    Akçay'a girmek isteyen araçların oluşturduğu konvoy nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunda da zaman zaman trafik akışı duruyor.
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    Polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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    Akçay Mahallesi'nden geçen E-87 kara yolu giriş kavşağı, polis ekipleri tarafından zaman zaman araç trafiğine kapatılıyor.
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