Tavuklara tünelle transit geçiş

Karabük'te yaşayan Cemil Karaçengel, bahçesine verecekleri olası bir zarara karşı tavukları için emniyet şeridi ikaz bandından tünel yaptı.

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İHA 06.06.2021 - 12:57

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cemil Karaçengel, kümesindeki 210 tavuğun bahçesindeki sebzelere zarar vermeden yonca ve otların bulunduğu alana geçebilmeleri için internette araştırma yaptı.

Karaçengel gördüğü projeden esinlenerek 70 metre uzunluğunda ağaç ve emniyet şeridi ikaz bandından tünel yaptı.

Karaçengel, tavuklarını tünelden geçirerek yonca ve buğdayların bulunduğu 2 dönüm alanda beslenmelerini sağlamaya başladı.

Cemil Karaçengel, tavuk ve horozlarının bahçelerine ve ekinlerine zarar vermeden kendi otlayacakları buğday ve yoncaların bulunduğu alana geçişleri için çoğu ağaç aksamlı, emniyet şeridinden oluşan tünel oluşturduklarını söyledi.

"1 AY UĞRAŞTI VE TÜNELE ALIŞTIRDI" Tavukların tünelden geçmelerinde ilk başta sıkıntı yaşadıklarını belirten Karaçengel, “ Tüneli 4-5 günde yaptık ama hayvanlarımızı alıştırmak için 1 ay uğraştık. Tavuk ve horozların tünelin içerisinden gitmelerini sağlamaya çalıştık. Sonucunu aldık ve hayvanlarımız ekili alana zarar vermeden otlanacağı alana güvenli bir şekilde gidiyor. Bizlerde huzurlu ve mutlu bir şekilde mahsullerimizi koruyoruz'' dedi.

Tüneli görenlerin şaşkınlık yaşadığını ifade eden Karaçengel, “ Dışarıdan gelen arkadaşlarımız biraz enteresan baktı projeye. Sırf gidiş gelişlerini izlemek için geliyor ve ardından organik yumurtaları alarak ayrılıyor” ifadesine de yer verdi.

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