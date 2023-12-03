TCG Anadolu'ya kuş bakışı
İzmit Körfezi'nde ziyaretçilerini kabul eden dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, tüm heybetiyle havadan görüntülendi.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, tüm heybetiyle havadan görüntülendi.
Yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 29 Kasım tarihinde İzmit Körfezi'ne demirledi.
Gemi, 30 Kasım tarihinden itibaren vatandaşların ziyaretine açıldı. 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan savaş gemisini görmek için çok sayıda vatandaş akın etti.
Limana yanaşamaması nedeniyle gemi görmek isteyenler için vapur seferleri düzenleniyor.
Askerlerin hazır olduğu ve üzerinde 10 savaş helikopterinin olduğu gemi, havadan da görüntülendi.
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.
Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.
27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.
Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.
TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.