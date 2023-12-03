TCG Anadolu'ya kuş bakışı

İzmit Körfezi'nde ziyaretçilerini kabul eden dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu havadan görüntülendi.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 1

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, tüm heybetiyle havadan görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 2

Yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 29 Kasım tarihinde İzmit Körfezi'ne demirledi.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 3

Gemi, 30 Kasım tarihinden itibaren vatandaşların ziyaretine açıldı. 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan savaş gemisini görmek için çok sayıda vatandaş akın etti.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 4

Limana yanaşamaması nedeniyle gemi görmek isteyenler için vapur seferleri düzenleniyor.

Askerlerin hazır olduğu ve üzerinde 10 savaş helikopterinin olduğu gemi, havadan da görüntülendi.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 5

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 6

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 7

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı - 8

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

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