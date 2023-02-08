Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem yardımı için hesapları paylaştı.
UBER DEPREM YARDIM
Taksi çağırma uygulaması Uber, İstanbul'da yardım toplayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 8-9-10 Şubat Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, saat 10:00-17:00 arasında çıkacak “Deprem Yardım” seçeneğini ücretsiz olarak çağırabilir ve gelen ilgili taksi sürücüsüne deprem yardımlarınızı taşınabilir şekilde teslim edebilirsiniz.
Aşağıdaki listede belirtilen yalnızca YENİ, KULLANILMAMIŞ VE TEMİZ eşyaları verin. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzeme listesi:
* Battaniye
* Nevresim takımı
* Yastık
* Temiz Bebek Kıyafeti
* Powerbank
* Kışlık bot
* Kışlık mont
* Atkı-bere-eldiven
Toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerine teslim edilecektir. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler kabul edilecektir.
MİGROS YARDIMLAŞMA SEFERBERLİĞİ
Migros, temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerini AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştıracağını açıkladı. Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ADRESİME GELSİN / TESLİMAT YÖNTEMİ SEÇİN ALANINDAN “Bağış Yapacağım” adımını seçtikten sonra bağış yapmak istediğiniz kurumu "AFAD” olarak seçin.
Bu işlemden sonra Migros Sanal Market bağış sayfasındaki "Geçmiş Olsun Türkiye" görseline tıkladığınızda bağış ürünlerine ulaşabilecekseniz.
Tüm bağış siparişleriniz Migros Sanal Market tarafından tek bir konumda toplanarak, özel araçlar ile AFAD'ın koordinasyonunda ilgili noktalara teslim edilecektir.
YEMEKSEPETİ YARDIMLAŞMA SEFERBERLİĞİ
Yemeksepeti de Migros'la benzer bir uygulama yaptı. Yemeksepeti mobil uygulama üzerinden temel ihtiyaç malzemelerini direkt deprem bölgesine gönderilebilecek şekilde sipariş verebiliyorsunuz.
GETİR YARDIM PAKETLERİ
Sipariş uygulaması Getir, hem Kızılay ve AFAD'a maddi destek imkanı sunarken hem Migros ve Yemeksepeti gibi AFAD'a gönderilmek üzere yardım paketi siparişleri alıyor.