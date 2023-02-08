Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz

MİGROS YARDIMLAŞMA SEFERBERLİĞİ



Migros, temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerini AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştıracağını açıkladı. Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



ADRESİME GELSİN / TESLİMAT YÖNTEMİ SEÇİN ALANINDAN “Bağış Yapacağım” adımını seçtikten sonra bağış yapmak istediğiniz kurumu "AFAD” olarak seçin.

Bu işlemden sonra Migros Sanal Market bağış sayfasındaki "Geçmiş Olsun Türkiye" görseline tıkladığınızda bağış ürünlerine ulaşabilecekseniz.

Tüm bağış siparişleriniz Migros Sanal Market tarafından tek bir konumda toplanarak, özel araçlar ile AFAD'ın koordinasyonunda ilgili noktalara teslim edilecektir.