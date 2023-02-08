Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 kentte yıkıma neden oldu. AFAD ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum yardım toplamaya başladı. Evlere ve kişilere hizmet veren şirketler de yardım etmek isteyip de vakti olmayan kişiler için kampanya başlattı. İster AFAD'a direkt bağış yapabilir isterseniz kendi topladığınız yardımları tek tıkla ilgili kurumlara gönderebilirsiniz.

Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz - 1

AFAD BAĞIŞ HESAPLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem yardımı için hesapları paylaştı.

DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN E-DEVLET'TE İKİ YENİ HİZMET

Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz - 2

UBER DEPREM YARDIM
Taksi çağırma uygulaması Uber, İstanbul'da yardım toplayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 8-9-10 Şubat Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, saat 10:00-17:00 arasında çıkacak “Deprem Yardım” seçeneğini ücretsiz olarak çağırabilir ve gelen ilgili taksi sürücüsüne deprem yardımlarınızı taşınabilir şekilde teslim edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede belirtilen yalnızca YENİ, KULLANILMAMIŞ VE TEMİZ eşyaları verin. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzeme listesi:
* Battaniye
* Nevresim takımı
* Yastık
* Temiz Bebek Kıyafeti
* Powerbank
* Kışlık bot
* Kışlık mont
* Atkı-bere-eldiven

Toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerine teslim edilecektir. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler kabul edilecektir.

Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz - 3

MİGROS YARDIMLAŞMA SEFERBERLİĞİ

Migros, temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerini AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştıracağını açıkladı. Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ADRESİME GELSİN / TESLİMAT YÖNTEMİ SEÇİN ALANINDAN “Bağış Yapacağım” adımını seçtikten sonra bağış yapmak istediğiniz kurumu "AFAD” olarak seçin.
Bu işlemden sonra Migros Sanal Market bağış sayfasındaki "Geçmiş Olsun Türkiye" görseline tıkladığınızda bağış ürünlerine ulaşabilecekseniz.
Tüm bağış siparişleriniz Migros Sanal Market tarafından tek bir konumda toplanarak, özel araçlar ile AFAD'ın koordinasyonunda ilgili noktalara teslim edilecektir.

Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz - 4

YEMEKSEPETİ YARDIMLAŞMA SEFERBERLİĞİ

Yemeksepeti de Migros'la benzer bir uygulama yaptı. Yemeksepeti mobil uygulama üzerinden temel ihtiyaç malzemelerini direkt deprem bölgesine gönderilebilecek şekilde sipariş verebiliyorsunuz.

Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz - 5

GETİR YARDIM PAKETLERİ

Sipariş uygulaması Getir, hem Kızılay ve AFAD'a maddi destek imkanı sunarken hem Migros ve Yemeksepeti gibi AFAD'a gönderilmek üzere yardım paketi siparişleri alıyor.

Tek tıkla depremden etkilenenlere yardım edebilirsiniz - 6

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