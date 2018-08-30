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TEM’de otomobil EDS direğine çarptı: 2 ölü

Anadolu Ajansı

İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobilin EDS direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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    TEM otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkisinde seyir halindeki Ecem Zeliha Postacı (26) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki Elektronik Denetim Sistemi (EDS) direğine çarptı.

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    Çarpmanın etkisiyle takla atan araç bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Postacı ile araçtaki Kubilay Kayaran (25) bulundukları yerde sıkıştı.

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    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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    Sıkıştıkları yerden çıkarılan Postacı ile Kayaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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    Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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