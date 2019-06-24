TEM'de zincirleme kaza: Araçlar alev aldı, yol kapandı
Anadolu Ajansı
TEM Bolu mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar alev aldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
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1TEM Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
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2Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Yeniçağ Gişeleri mevkisi İstanbul yönünde; TIR kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi.
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3Kazada araçların yanması üzerine olay yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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4Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
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5İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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