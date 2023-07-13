Temmuz’da -35 derecede Ağrı Dağı’na tırmanış

Türkiye’nin büyük bölümü bugün sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Ancak Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı’da durum farklı… Birçok farklı ülkeden gelen turistler Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandı. Tırmanış sırasında gece saatlerinde hava sıcaklığı -35 dereceye kadar düştü.

Temmuz’da -35 derecede Ağrı Dağı’na tırmanış - 1

Yaz-kış dağcı grupları ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.

Tırmanış rehberi olan Erol Toprak eşliğinde İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Temmuz’da -35 derecede Ağrı Dağı’na tırmanış - 2

Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 6 saat sonra eksi 35 dereceyi bulan soğukta Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi.

Temmuz’da -35 derecede Ağrı Dağı’na tırmanış - 3

Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarılıp dans etti.

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