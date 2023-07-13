Temmuz’da -35 derecede Ağrı Dağı’na tırmanış

Yaz-kış dağcı grupları ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.

Tırmanış rehberi olan Erol Toprak eşliğinde İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.