Termometre 41 dereceyi gösterdi: Adanalılar corona virüsü unutup parklara akın etti

"BU SICAKTA VİRÜS KALIR MI?"

Arkadaşlarıyla merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’na gelerek vakit geçirdiklerini ve ağaç altında oturarak serinlemeye çalıştıklarını belirten Mehmet Aydın (22), sıcak havaya hiçbir şeyin fayda etmediğini söyledi.

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerin sıcak konusunda Adana’dan geri kaldığını ifade eden Aydın, “Karpuz da yesen buz da yesen faydası yok. Maskeye de gerek kalmıyor. Çünkü Adanalılar şırdan ve kebap yiyor. Virüsten korunuyor. Ayrıca bu sıcakta virüs kalır mı?” diye konuştu.