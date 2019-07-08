Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY'nin göz bebeği yeni uçağın Dreamliner'in, şehit Eren Bülbül'e ithafen Maçka adının verilmesi dolayısıyla THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya ve THY'nin diğer yetkililerine teşekkür etti.



Çok anlamlı bir uçuş gerçekleştirdiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Şehidimizin adının unutulmaması ve böylesine anlamlı bir uçuşla kabrini ve ailesini ziyaret etmek bir Trabzonlu olarak beni çok mutlu etti. Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Eren, Trabzon'un anarşiye ve vatan hainlerine karşı verdiği mücadelenin bir simgesi olarak kalbimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.