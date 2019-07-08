THY'nin 'Maçka' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu
Anadolu Ajansı
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.
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1THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçağın ilk seferinde anlamlı bir uçuş gerçekleştirildi. Saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı’na gerçekleştirilen TK 4900 sefer sayılı özel uçuşa 300 yolcu katıldı.
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EREN BÜLBÜL'ÜN ANISINI 120'DEN FAZLA ÜLKEYE TAŞIYACAK
Rüya uçağın isminin sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmesi için THY'nın sosyal medya hesabından başlatılan ankete yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, ismin Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatması gerektiği yönünde talepte bulunmuştu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çağrıya kayıtsız kalmayan THY, Eren Bülbül'ün doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu ilçesi Maçka'nın ismini rüya uçağa taşımıştı. Maçka isimli rüya uçak, Eren Bülbül'ün anısını dünyanın 120'den fazla ülkesine taşıyacak.
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RÜYA UÇAK "MAÇKA" HAKKINDAUçak, THY'nin Boeing firması ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ilk teslimi olma özelliğini taşıyor. Yeni nesil teknoloji ürünü Dreamliner uçağı, THY markası için özel oluşturulan yeni kabin tasarımı ile ön plana çıkıyor. Devrim niteliğinde tasarımından güç alan Boeing 787-9, yakıt ve işletme maliyetlerinde yeni bir referans noktası oluşturuyor.
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414 bin140 kilometre (7.635 mil) menzile sahip uçak kendi sınıfındaki diğer uçaklarla kıyaslandığında ise havayolu şirketinin koltuk başına büyük oranda yakıt tasarrufu yapmasına olanak sağlayacak. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor.
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"ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY'nin göz bebeği yeni uçağın Dreamliner'in, şehit Eren Bülbül'e ithafen Maçka adının verilmesi dolayısıyla THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya ve THY'nin diğer yetkililerine teşekkür etti.
Çok anlamlı bir uçuş gerçekleştirdiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Şehidimizin adının unutulmaması ve böylesine anlamlı bir uçuşla kabrini ve ailesini ziyaret etmek bir Trabzonlu olarak beni çok mutlu etti. Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Eren, Trabzon'un anarşiye ve vatan hainlerine karşı verdiği mücadelenin bir simgesi olarak kalbimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.
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6Aralarında AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şehit aileleri, çok sayıda sanatçı ve sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların ve gazetecilerin bulunduğu yolcular Trabzon'a gitti.
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7Yolcuları, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyet uğurladı.
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8Katılımcılar, düzenlenecek özel program ile Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül'ün ailesini ve şehitliğini ziyaret edecek.
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"AĞUSTOS SONUNA KADAR 5 ADET DREAMLINER DAHA FİLOYA KATILACAK"Tüm yolculara koridor erişimi sunan modern 1-2-1 konfigürasyonlu 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner, rakipsiz bir uçuş deneyiminin garantisini sunuyor. Ekonomi sınıfında ise Türk tedarikçiler tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen koltuklarda, geniş ekranlı 'HD' eğlence sistemi, fonksiyonelliği artırılmış dergi cepliği, 15 santimetre arkaya yaslanma ve 79 santimetre diz mesafesi ile Türk Hava Yolları yolcularını keyifli bir uçuş deneyimi bekliyor. Ağustos ayı sonuna kadar 5 adet daha B787-9 tipi uçak filoya katılacak.
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