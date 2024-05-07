Kampta sakatlanıp kariyeri biten milli judocu Gülbeyaz Seviş'in hukuk mücadelesi
Milli judocu Gülbeyaz Seviş, milli takım kampında sakat halde antrenman ve maça çıkmaya zorlanmış, kariyeri sona ermişti. Gizli tanık, açılan davanın seyrini değiştirdi. Savcı milli takım teknik direktörü ve antrenörün cezalandırılmasını istedi.
2 kez Türkiye birinciliği, 1 kez Türkiye ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü kazanan milli judocu Gülbeyaz Seviş, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 3-28 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen 25 günlük milli takım kampına davet edildi.
İddiaya göre; antrenman sırasında sakatlanmasından itibaren 3 haftalık kamp boyunca kendisine basit veya nitelikli hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmayan Gülbeyaz, sakat olmasına rağmen maça çıkmaya zorlandı. Kanunen zorunluluk olmasına rağmen kamp başlangıcında sigortası yapılmayan Gülbeyaz için kampın son güleri ve sonrasını kapsayan 29 Şubat-4 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli bir sigorta poliçesi düzenlendi.