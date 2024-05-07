Kampta sakatlanıp kariyeri biten milli judocu Gülbeyaz Seviş'in hukuk mücadelesi

7 DURUŞMADA DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Bir yandan tedavisine diğer taraftan ise hukuk mücadelesine devam eden Gülbeyaz Seviş, davanın geçtiğimiz günlerde görülen 7’inci duruşmasına koltuk değneklerinin yardımıyla katıldı. Avukatı Fersu Ege Kandemir ile birlikte ifade veren Gülbeyaz, spor yaşamının sona ermesine neden olan ihmalde kusuru bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

İlk kez ifade veren, Gülbayaz’ın kampta yaşadığı sakatlık ve sonrasında gelişen olaylara şahit olan gizli tanığın söyledikleri duruşmanın seyrini değiştirdi.

Soruşturma kapsamında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, beyanlar, katılan iddiası, doktor raporları ve tanık beyanları doğrultusunda milli takım teknik direktörü S.U. ile milli antrenör E.D.’nin "Taksirle adam yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.