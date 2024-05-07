Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim”

Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’ın yargılandığı davaya yeni bir iddianame eklendi. Cüneyt Demir isimli şikayetçi, Kapalıçarşı’da Erzan’a elden 150 bin dolar verdiğini söyledi. Böylelikle Erzan’dan şikayetçi olanların sayısı 28’e, istenen hapis cezası ise 295 yıla yükseldi. Erzan, 24 Mayıs’ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim” - 1

Aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 27 mağdurun Seçil Erzan tarafından oluşturulan hayali fonla dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya yeni bir iddianame daha eklendi.

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Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim” - 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı.

Demir ifadesinde Seçil Erzan’ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu’da hesap açmak yerine İstanbul’da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı.
Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim” - 3

PARAYI KAPALIÇARŞIDA ELDEN VERDİ

İfadesinde Demir, yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları Erzan’a Kapalıçarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı.

Erzan’ın yanında üzerinde çalıştığı bankanın logosu bulunan bir araçla geldiğini aktaran Cüneyt Demir, Seçil Erzan’dan herhangi bir belgede almadığını ifade etti.
Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim” - 4

ÜNLÜ FUTBOLCULARDAN BAHSETTİ

Cüneyt Demir banka müdür Erzan’ın kendisine ünlü futbolcularında içinde olduğu bir fondan bahsettiğini, yüksek karı olduğunu ve parasını bu fona yatıracağını söylediğini anlattı.

Demir, bundan şüphelendiğini ve parasını gerisi istediğinde Erzan’ın parasını fona yatırdığını ve fondan çıkarmak için sürekli ileri tarihli kısa tarihler verdiğini vurguladı.

Erzan’ın sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde Seçil Erzan’ın gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.
Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim” - 5

İSTENEN CEZA 295 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

Böylece 27 olan mağdur sayısı 28’e yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 90 yıldan 295 yıla kadar hapis istemine çıkmış oldu.

Erzan, 24 Mayıs’ta yeniden hakim karşısına çıkacak.
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