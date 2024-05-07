Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim”
Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’ın yargılandığı davaya yeni bir iddianame eklendi. Cüneyt Demir isimli şikayetçi, Kapalıçarşı’da Erzan’a elden 150 bin dolar verdiğini söyledi. Böylelikle Erzan’dan şikayetçi olanların sayısı 28’e, istenen hapis cezası ise 295 yıla yükseldi. Erzan, 24 Mayıs’ta yeniden hakim karşısına çıkacak.
Aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 27 mağdurun Seçil Erzan tarafından oluşturulan hayali fonla dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya yeni bir iddianame daha eklendi.