Seçil Erzan davasında yeni şikayetçi: “Kapalıçarşı’da elden 150 bin dolar verdim”

ÜNLÜ FUTBOLCULARDAN BAHSETTİ

Cüneyt Demir banka müdür Erzan’ın kendisine ünlü futbolcularında içinde olduğu bir fondan bahsettiğini, yüksek karı olduğunu ve parasını bu fona yatıracağını söylediğini anlattı.

Demir, bundan şüphelendiğini ve parasını gerisi istediğinde Erzan’ın parasını fona yatırdığını ve fondan çıkarmak için sürekli ileri tarihli kısa tarihler verdiğini vurguladı.

Erzan’ın sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde Seçil Erzan’ın gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.