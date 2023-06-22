TIR devrildi, TEM'de Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı

İstanbul - Edirne Otoyolu’nun Lüleburgaz mevkiinde, karayolları ekiplerine ait araca çarpan lastik yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

TIR devrildi, TEM'de Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı - 1

İstanbul - Edirne Otoyolu’nun Lüleburgaz mevkiinde TIR kazası meydana geldi.

Edirne istikametine giden Ayhan Ünlü idaresindeki 35 APZ 843 plakalı oto lastiği yülü tır, bir anlık dikkatsizlik sonucu otoban kenarında çalışma kapan karayolları ekiplerine ait araca hafif şekilde çarptıktan sonra devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TIR devrildi, TEM'de Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı - 2

Karayolları aracında hafif hasar meydana gelirken, lastik yüklü tır devrilerek otobanı kapattı. Kaza sonrası devrilen tır içindeki lastikleri etrafa dağıldı.

TIR devrildi, TEM'de Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı - 3

Kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul - Edirne istikameti trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerdi, yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra ulaşım, emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı.

TIR devrildi, TEM'de Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı - 4

Kaza yerine çağrılan kurtarıcının gelmesinin ardan devrilen tırın kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Edirne istikameti, yaklaşık 2 saat sonra tamamen açıldı.

TIR devrildi, TEM'de Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı - 5

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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