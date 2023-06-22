TIR devrildi, TEM'de Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı
İstanbul - Edirne Otoyolu’nun Lüleburgaz mevkiinde, karayolları ekiplerine ait araca çarpan lastik yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı.
İstanbul - Edirne Otoyolu’nun Lüleburgaz mevkiinde TIR kazası meydana geldi.
Edirne istikametine giden Ayhan Ünlü idaresindeki 35 APZ 843 plakalı oto lastiği yülü tır, bir anlık dikkatsizlik sonucu otoban kenarında çalışma kapan karayolları ekiplerine ait araca hafif şekilde çarptıktan sonra devrildi.