TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı

Haberler - DHA 13.12.2021 - 10:33
İzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu trafik, felç oldu.
İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi.
Trafik, Derince'deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı.
Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı.
Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı.
TIR'ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.