TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı

İzmit D-100 kara yolunda köprünün altında sıkışarak kalan TIR, yoğun trafiğe neden oldu. Araçlar, yan yollara yönlendirilirken 6 kilometre kuyruk oluştu.

Haberler - DHA 13.12.2021 - 10:33

TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı - 1

İzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu trafik, felç oldu.

TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı - 2

İzmit istikametine giden araçlar, yan yollara yönlendirildi.

TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı - 3

Trafik, Derince'deki emniyet müdürlüğü binası önüne kadar uzadı.

TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı - 4

6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU 

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı.

TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı - 5

Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından çıkarıldı.

TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı - 6

TIR'ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

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