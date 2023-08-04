TIR şoförleri diken üstünde | Gizlice binip, havasızlıktan ölüyorlar
Edirne’de son 14 günde 6 kaçak göçmen, gizlice bindikleri TIR’ların dorsesinde havasızlıktan öldü. Art arda gelen ölüm haberleri üzerine, Avrupa’ya yük götürmek için kente gelen TIR sürücüleri, TIR parklarında ve kuyruklarda diken üstünde bekliyor. Kaçak göçmen tehlikesine karşı bazı firmalar ise araçlara güvenlik kamerası sistemi kurmaya başladı.
Türkiye’den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR’lara gizlice göçmenlerin binmesi araç şoförlerine büyük zorluk yaşatıyor.