TIR şoförleri diken üstünde | Gizlice binip, havasızlıktan ölüyorlar

“İÇERİDE HAVASIZ KALIP ÖLÜYORLAR”

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için bekleyen TIR şoförü Cemil Binboğa, özellikle sınır kapılarına yakın TIR parklarında bu gibi olayların çok yaşandığını söyledi.

Binboğa, “Bu göçmen olayı benim başıma hiç gelmedi ama arkadaşlarımın başına çok geldi. Yurt dışına kaçmaya çalışan çok. Özellikle sınır kapılarına yakın parklarda çok yaşanıyor bu olaylar. Özellikle halat kısımlarını, ya da brandaları keserek veya yukarıdan çıkarak biniyorlar. Dingil aralarına, canı pahasına, öleceğini bile bile oralara biniyorlar. Çok tehlikeli bir durum çünkü bir kere brandayı kesip girdiği zaman bu sıcaklarda içeride havasız kalıp ölebiliyorlar.” dedi.