Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi
Kırıkkale’de görevli 27 yaşındaki doktor Melike Sargın İlhan, böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Genç doktorun ailesi, İlhan’ın ölümünde ihmal olduğunu savundu. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan’ın, böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.