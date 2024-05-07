Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

Kırıkkale’de görevli 27 yaşındaki doktor Melike Sargın İlhan, böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Genç doktorun ailesi, İlhan’ın ölümünde ihmal olduğunu savundu. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi - 1

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan’ın, böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

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Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi - 2

Alınan bilgiye göre, görevli olduğu KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 23 Nisan’da böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sırasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki İlhan’ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi - 3

İlhan’ın ölümünün ardından hastane tarafından başlatılan idari soruşturma ve araştırmanın her yönüyle sürdüğü öğrenildi.

Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi - 4

Öte yandan, Vali Mehmet Makas, bir programda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi - 5

Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas, “Üniversite YÖK’e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, ‘asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu’, varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır.” diye konuştu.

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