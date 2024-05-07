Genç doktor Melike’nin ölümüne soruşturma: Böbrek ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas, “Üniversite YÖK’e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, ‘asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu’, varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır.” diye konuştu.