Tırtıl istilası ağaçlarda yaprak bırakmadı

1 Tırtıl istilası ile ormanın bir bölümünün yeşile, diğer kısmının ise ağaçlar ve dallarından dolayı kahverengiye bürünmesi drone ile görüntülendi.

2 Özellikle kayın ağaçları ve bitkilerin yapraklarına zarar veren tırtıllar, İnegöl-Domaniç kara yolunun İkisular mevkisindeki ormanlık alanda yoğun görülüyor.

3 Bölgede ilk kez geçen yıl İnegöl'e bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), bu sene Domaniç Dağları'nı istila etti.

4 Tırtılların verdiği zarar, bölgenin drone ile çekilen görüntülerinden belirgin şekilde anlaşılabiliyor. Görüntülerde, ormanın bir tarafının yeşil, diğer tarafının da yapraksız ağaç ve bitkilerden dolayı kahverengiye bürünmesi dikkati çekiyor.

5 Yoldaki bir dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu, yaptığı açıklamada, tırtılların son günlerde ormanın her yerini kapladığını söyledi.

6 ''3 GÜNDE BU HALE GELDİ'' Ordu, "Tesisimizin sol tarafı yemyeşil, sağ tarafındaki ağaçlar ise sonbaharı andırıyor. Sadece bulunduğumuz bölge üç günde bu hale geldi. Benim tahminin 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca tırtıl var." dedi.

7 Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce, sorumluluk sahasında yer alan bu ormandaki tırtıllar için biyolojik mücadele başlatıldı.

8 Ağaç türlerinden sadece kayının yapraklarına zarar veren tırtıllara karşı Orman Fakültelerinin Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ile istişare yapıldı.

9 Bölge Müdürlüğü ekipleri, biyolojik bakteriyi tırtılın görüldüğü ağaçlara tek tek püskürterek zararlının yayılışını kontrol altına almaya çalışıyor.

10 Bunun sonucunda, zararlının görüldüğü sahalarda çevreye zarar vermeyen "bacillus thuringiensis var.