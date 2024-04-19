Tokat’taki depremlerin merkez üssünde su kesintisi
Tokat’ta merkez üssü Sulusaray olan depremlerin ardından ilçe merkezinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı. Evlerinde su akmayan vatandaşlar, aileleri ve hayvanları için çeşmelerden su doldurdu.
Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki ilk deprem dün saat 18.11’de yaşandı.
Ardından 4,0, 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi.
Yaşanan depremler sonrası ilçede bulunan bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı.Evlerinde ve ahırlarında su olmayanlar, ilçede bulunan çeşmelerden bidonlarla su taşıdı.