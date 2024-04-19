Tokat’taki depremlerin merkez üssünde su kesintisi

Tokat’ta merkez üssü Sulusaray olan depremlerin ardından ilçe merkezinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı. Evlerinde su akmayan vatandaşlar, aileleri ve hayvanları için çeşmelerden su doldurdu.

Tokat’taki depremlerin merkez üssünde su kesintisi - 1

Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki ilk deprem dün saat 18.11’de yaşandı.

Ardından 4,0, 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi.

Yaşanan depremler sonrası ilçede bulunan bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı.

Evlerinde ve ahırlarında su olmayanlar, ilçede bulunan çeşmelerden bidonlarla su taşıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat’taki depremlerin merkez üssünde su kesintisi - 2

Ahırları yıkılanlar hayvanları için dışarıda yer yaparken, ilçe halkı gece dışarda bekledi.

Tokat’taki depremlerin merkez üssünde su kesintisi - 3

İlçe sakinlerinden Fatma Öz, depremi çok şiddetli hissettiklerini söyledi. Öz, “Evimizde çatlaklar var ancak tam olarak bakamadık. İhtiyaç olursa hızlıca hemen girip çıkıyoruz.” diye konuştu.

Tokat’taki depremlerin merkez üssünde su kesintisi - 4

Elif Aslan ise bir anda sallanmaya başladıklarını anlatarak, geceyi arabada geçirdiklerini söyledi.

Tokat’taki depremlerin merkez üssünde su kesintisi - 5

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇADIR KURULDU

Deprem sonrası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından geceyi yurt binaları dışında geçirmek isteyen öğrenciler için çadırlar kuruldu.

Öğrenciler, kampüste merkezi yemekhane önünde kurulan çadıra girerken, uyku tulumları da dağıtıldı.
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