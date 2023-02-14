TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? Kura tarihleriyle ilgili erteleme duyurusu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri ertelendi. 250 bin konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ kuraları İzmir'de devam ederken yaşanan deprem sonrası kuralar için durdurma kararı çıkmıştı.

TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? Kura tarihleriyle ilgili erteleme duyurusu - 1

TOKİ sosyal konut hak sahibi belirleme kuralarına ara verdi. .Sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1  olmak üzere 250 bin konutun kurası ilerleyen günlerde devam edecek.

TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? Kura tarihleriyle ilgili erteleme duyurusu - 2

TARİH AÇIKLANDI MI?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? Kura tarihleriyle ilgili erteleme duyurusu - 3

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Erteleme duyurusu TOKİ'nin resmi Twitter adresinden yapıldı ve yeni tarihlerin ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.

TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? Kura tarihleriyle ilgili erteleme duyurusu - 4

Yapılan açıklamada; "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında hak sahibi belirleme kura töreni yaşanan doğal afet sebebiyle ileri tarihe ertelenmiştir. Kura tarihi ve saati idaremizce belirlenerek web sayfamız http://toki.gov.tr adresinden yayınlanacaktır." denildi.

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