TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? Kura tarihleriyle ilgili erteleme duyurusu

TOKİ sosyal konut hak sahibi belirleme kuralarına ara verdi. .Sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 250 bin konutun kurası ilerleyen günlerde devam edecek.
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.
Erteleme duyurusu TOKİ'nin resmi Twitter adresinden yapıldı ve yeni tarihlerin ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada; "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında hak sahibi belirleme kura töreni yaşanan doğal afet sebebiyle ileri tarihe ertelenmiştir. Kura tarihi ve saati idaremizce belirlenerek web sayfamız http://toki.gov.tr adresinden yayınlanacaktır." denildi.