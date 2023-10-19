TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek?

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül’de başlamıştı. Bu yıl ikincisi yapılan kampanyada indirim oranı %25 olarak belirlendi. Peki, TOKİ'nin indirim kampanyasında kimler faydalanabilecek?

TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek? - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, TOKİ aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu. 

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TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek? - 2

BAŞVURU TARİHLERİ

21 Eylül'de başlayan TOKİ'nin indirim kampanyası için verilen süre bugün (19 Ekim 2023) doluyor. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek? - 3

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek? - 4

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek.

TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek? - 5

BORÇLARINI KAPATMAK İSTEYENLER ARACI BANKADAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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