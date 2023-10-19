TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek?
TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül’de başlamıştı. Bu yıl ikincisi yapılan kampanyada indirim oranı %25 olarak belirlendi. Peki, TOKİ'nin indirim kampanyasında kimler faydalanabilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, TOKİ aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.