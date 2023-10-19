TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor: Kimler faydalanabilecek?

BORÇLARINI KAPATMAK İSTEYENLER ARACI BANKADAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.