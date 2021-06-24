Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta boş arazide yuvalarına gömülen 4 yavru köpeği, seslerini duyarak toprağı elleriyle kazan çocuklar kurtardı.

DHA 24.06.2021 - 13:30

Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı - 1
Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir ay önce meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı - 2
Boş arazide gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca yanına gitti.
Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı - 3
Köpeğin bir noktaya doğru bakarak havladığını gören çocuklar, bir yuva olduğunu fark etti.
Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı - 4

TOPRAĞI ELLERİYLE KAZDILAR

Üzerinin kapatıldığını gördükleri noktadan sesler duyan 4 çocuk, elleriyle toprağı kazınca 4 yavru köpeğe ulaştı.
Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı - 5
Toprağı kazan çocuklar, yavru köpekleri çıkartarak annelerinin yanına koydu.
Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı - 6
Yavru köpeklerin yuvalarındayken nasıl toprağın altında kaldıkları bilinmiyor.

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