Trabzon'da heyelan yol kapattı

"KARADENİZ İNSANININ KADERİ BU"

Yolaç Mahallesi Muhtarı İdris Çil ise "Bir ay kar yağdı. Hava sıcaklarının da artmasıyla kar, bir anda eridi. Toprak da zaten suya doymuştu. En ufak bir yağmurda böyle heyelanlar oluşuyor. Yol sürekli akmaya devam ediyor. Karadeniz insanının kaderi bu" diye konuştu.