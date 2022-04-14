Trabzon'da heyelan yol kapattı

Trabzon'un Arsin ilçesinde yağmur sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı.

Haberler - DHA 14.04.2022 - 13:46

Trabzon'da heyelan yol kapattı - 1

'da etkili olan yağmur sonrası Köseli Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Trabzon'da heyelan yol kapattı - 2

Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü heyelan sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

Trabzon'da heyelan yol kapattı - 3

Çalışmalar sırasında ise tekrar heyelan meydana geldi. Heyelan riskinin sürdüğü mahallede, Santa yönüne gidişlere izin verilmiyor.

Trabzon'da heyelan yol kapattı - 4

"BU YIL MAHSUL EKEMEYECEĞİZ"

Tarım arazileri çamur altında kalan Mehmet Köse, "Burada sürekli heyelan meydana geliyor. Heyelanın durma şansı yok. Kepçe temizlemeye çalışıyor ama temizledikçe toprak gelmeye devam ediyor. Fındık bahçelerimizle tarlalarımız çamur içinde kaldı. Bu yıl mahsul ekemeyeceğiz" dedi

Trabzon'da heyelan yol kapattı - 5

"KARADENİZ İNSANININ KADERİ BU"

Yolaç Mahallesi Muhtarı İdris Çil ise "Bir ay kar yağdı. Hava sıcaklarının da artmasıyla kar, bir anda eridi. Toprak da zaten suya doymuştu. En ufak bir yağmurda böyle heyelanlar oluşuyor. Yol sürekli akmaya devam ediyor. Karadeniz insanının kaderi bu" diye konuştu.

Trabzon'da heyelan yol kapattı - 6

Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüsü Halil İbrahim Ayvaz de "Hastaneye gitmek için yola çıktım. Ama yolda mahsur kaldık. Araçlar kuyruk oluşturdu, yol da açılacak gibi durmuyor. Bu bölgede birçok yerde heyelan oluyor. Burada 3 defa böyle heyelan oldu" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da heyelan yol kapattı - 7
Trabzon'da heyelan yol kapattı - 8
Trabzon'da heyelan yol kapattı - 9
Trabzon'da heyelan yol kapattı - 10
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Trabzon'da heyelan yol kapattı - 12

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