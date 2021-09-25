Trabzon'da tapulu 'kale kondu' kirliliği

25.09.2021 - 12:48
Trabzon'da Roma döneminde kaya kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi çarpık yapılaşmaya teslim oldu.
Milattan önce 4'üncü yüzyılda yapılan kalenin bitişiğine zaman içerisinde yapılar inşa edildi.
Yapılaşma nedeniyle kale surlarında görüntü kirliliği oluştu
İçindeki tapulu mülkler nedeniyle surları tahrip olan kalede artan yapı yoğunluğu da baskı uyguladığı surları tehdit ediyor.
Yukarı Hisar, İç Kale, ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölümden oluşan Trabzon Kalesi'nde daha önce yapılan kazı çalışmaları ile bölgede hüküm sürmüş Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı'ya ait yapı ve kalıntılara ulaşılmıştı.
Tarihçi ve kent sakinleri yıkılma riski bulunan kalenin yapılardan arındırılarak korunmasını istiyor.
Etrafındaki yapıların surları tehdit ettiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, “Kalenin Aşağı Hisar bölümünde ticari merkezli bir yaşam vardı, Ortahisar’da ise hem idari merkezli ve yaşamın devam ettiği bir alandı. O yüzden alınıp satılabilen tapulu mülkler o alanlarda mevcut. O günden bugüne miras olarak belli kişilere hak olarak kalmış ve bir şekilde tapulanmış" diye konuştu.
Kale surlarının ciddi tahrip edildiğini belirten kent sakinlerinden Murat Keskin de
"Kalenin içerisinde yapılar ve hatta kale surlarına takılmış olan çanak antenler bile var" dedi.
Vatandaş, yetkililere kalede restorasyon çalışması yapılması için çağrıda bulundu.