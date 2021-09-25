Trabzon'da tapulu 'kale kondu' kirliliği

'KALE SURLARINDA BASKI VAR'

Etrafındaki yapıların surları tehdit ettiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, “Kalenin Aşağı Hisar bölümünde ticari merkezli bir yaşam vardı, Ortahisar’da ise hem idari merkezli ve yaşamın devam ettiği bir alandı. O yüzden alınıp satılabilen tapulu mülkler o alanlarda mevcut. O günden bugüne miras olarak belli kişilere hak olarak kalmış ve bir şekilde tapulanmış" diye konuştu.